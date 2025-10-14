SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en el norte / Gary S Chapman

Un temblor sacudió la zona norte del país a eso de las 14:10 horas de este martes 14 de octubre.

En detalle, Senapred señaló que el sismo tuvo una magnitud de 5,6, mientras que el epicentro se ubicó a 37 kilómetros al noreste de Pica, en la región de Tarapacá.

En ello, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.