FOTO. Preocupación total por Álvaro Ballero: estado del chico reality inquieta con impactantes mensajes
El rostro no ha estado nada de bien luego de anunciar su quiebre matrimonial.
La preocupación se ha empezado a masificar entre los seguidores de Álvaro Ballero, debido a inquietantes mensajes que ha posteado en sus redes oficiales.
Es que el chico reality no estaría nada de bien, luego de anunciar su triste quiebre matrimonial con la rusa Ludmila Ksenofontova.
“Es un momento súper duro, súper difícil para él... Tiene mucho dolor, pero está saliendo adelante con todo. El tiempo es súper sabio”, confesó hace algunos días su hermana Carla Ballero.
Los mensajes de Ballero
Pero, ¿qué ha dicho Ballero? El exrostro de Canal 13 indicó tras su ruptura que “dejaré mis redes por el tiempo que sea necesario, seguiré usando mi argolla porque esto para mí no terminó de un día para otro. Les mando un abrazo gigante y espero volver a ver algo de luz, ahí volveré”.
Sin embargo, de a poco ha ido publicando algunos pequeños estado, que han provocado inquietud por su estado emocional.
Como lo que compartió el domingo pasado, cuando subió una foto de una imagen religiosa y escribió: “Pidiendo a la madre volver a la familia que fuimos y seremos”.
Un texto desolador que da cuenta de que Ballero aún piensa en recuperar su matrimonio con Ludmila, quien permanecería todavía distanciada del ganador de “Protagonistas de la Fama”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.