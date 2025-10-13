;

“Temía por su vida”: buscan joven de 19 años desaparecida tras salir a una cita en Santiago

La joven fue vista por última vez la noche del sábado 4 de octubre en una discoteca del centro de la capital.

La familia de Krishna Francisca Aguilera Yáñez, una joven de 19 años, vive días de angustia.

Este lunes se cumplieron 9 días desde su desaparición en la Región Metropolitana, luego de salir con un hombre 26 años mayor que ella.

Según relató la familia a Chilevisión, Krishna salió desde su casa en San Bernardo la noche del sábado 4 de octubre para asistir a una discoteca en Santiago Centro.

Su último contacto fue alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando habló brevemente con su hermana. Desde entonces, su teléfono quedó sin señal.

Sospechas apuntan a un hombre de 45 años

Hasta el momento, se sabe que la joven se había reunido esa noche con un hombre de 45 años con quien mantenía una especie de vínculo personal.

“Pareja, no. Pero sí una relación como las que él tenía con todas las chicas que frecuentaba”, explicó su hermana al programa.

El sujeto aseguró haberla dejado en su barrio cerca de las 5:00 de la mañana, pero después entregó respuestas confusas y dejó de contestar llamadas.

“Él tiene 45 años y sabemos que está acostumbrado a salir con niñas menores de 20. Lo raro es que desapareció y no se supo más de él”, agregó la hermana.

Por otro lado, la familia reveló que Krishna ya había expresado miedo hacia este mismo hombre semanas antes.

“Ella me pidió llorando que nos fuéramos de donde vivíamos, porque corría peligro por este sujeto”, contó su hermana.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) están revisando cámaras de seguridad que podrían aportar pistas sobre los últimos movimientos de Krishna.

