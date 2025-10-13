;

Siguen las malas noticias para Alec Baldwin: protagoniza accidente de tránsito junto a su hermano

El actor ha tenido años muy complejos y cargados de polémicas.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Gilbert Carrasquillo

Un nuevo episodio de tensión acompaña la vida pública de Alec Baldwin. El lunes, el actor de 67 años y su hermano Stephen (59) se vieron involucrados en un accidente automovilístico en East Hampton, cuando el vehículo en el que circulaban impactó de frente contra un árbol.

Las fotografías publicadas por TMZ muestran al lugar del siniestro bajo una lluvia torrencial, con oficiales policiales inspeccionando el vehículo mientras los hermanos Baldwin observan la escena. El frente del Range Rover quedó completamente destruido, evidencia de la violencia del impacto.

En esas imágenes también aparece un camión de basura cerca del sitio del incidente. La empresa propietaria del vehículo aseguró a la fuente que su chofer no tuvo responsabilidad en el choque. No está claro, hasta ahora, quién conducía la camioneta ni a quién pertenece oficialmente el vehículo.

Según fuentes citadas por People, Alec habría estado al volante en el momento del accidente. Ambos hermanos abandonaron el vehículo sin evidentes lesiones mayores y dialogaron con la policía.

Las autoridades locales y representantes de los Baldwin no han emitido comentarios oficiales hasta el cierre de este informe.

Un contexto cargado de controversia

Este suceso ocurre en un momento ya complicado para Alec Baldwin. Desde el trágico incidente en el rodaje de Rust en 2021, en el que resultó muerta la cinematógrafa Halyna Hutchins, el actor ha enfrentado un escrutinio público constante. En esa ocasión, fue acusado de homicidio involuntario, pero fue absuelto tras su juicio penal.

En 2025, otro episodio generó titulares: en febrero se vio envuelto en un altercado tras ser confrontado por alguien que lo imitaba en relación con el caso Rust.

Además, la abogada de la familia Hutchins, Gloria Allred, criticó públicamente la forma en que Baldwin se mostraba en su programa de telerrealidad mientras, según ella, ignoraba el dolor de los familiares de la víctima.

Paralelamente, Alec Baldwin ha intentado sin éxito vender su residencia en East Hampton. La propiedad, originalmente cotizada en USD 29 millones, sufrió una rebaja de USD 10 millones antes de ser retirada del mercado.

