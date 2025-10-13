Orgullo nacional: chilena gana programa de pasteles “Is It Cake” en Canadá y se embolsa millonario premio

Andrea Ortiz, repostera chilena radicada en Vancouver, ganó la cuarta temporada del popular programa estadounidense “Is It Cake?”, donde logró embolsarse US$ 50.000 (casi $50 millones).

En el show, donde desafía a pasteleros a crear tortas tan realistas que parezcan objetos cotidianos, Ortiz logró convencer a los jueces con su creatividad y técnica, desplazando a otros cinco competidores para coronarse como la ganadora de la temporada.

La competencia nació gracias a Tiktok, ya que pasteleros creaban diseños tan realistas que engañaban al ojo y al paladar.

Andrea dejó Chile para perfeccionarse en Canadá hace varios años. En el programa, compartió cómo su infancia estuvo rodeada de horneados y cómo su sueño la llevó a dejar el país.

“Mis papás no estaban muy contentos, así que ganar esta competencia les demostraría a ellos que estoy más que bien haciendo lo que hago. Aunque es difícil estar lejos de la familia, está bien soñar en grande y buscar tu pasión”, señaló en el programa.

Pese a la distancia, la compatriota no ocultó cuánto extrañaba a su familia, por lo que al ganar la temporada celebró con todo. “La verdad, no puedo creerlo. Estoy muy feliz”, dijo.

“No gané esto solo por mí. Lo gané por mi familia. Espero que mis padres estén contentos y orgullosos de su hija”, cerró.