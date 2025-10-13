Carabineros abre vacantes para civiles con sueldos de hasta $3 millones: revisa cómo postular
Carabineros de Chile anunció una nueva convocatoria laboral abierta para civiles, con más de 100 puestos disponibles en distintas áreas y sueldos que llegan hasta más de $3 millones.
Según la institución, el proceso busca incorporar profesionales y técnicos para fortalecer su plan de modernización y gestión eficiente, acercando la labor policial a la ciudadanía.
“El objetivo es consolidar una gestión moderna, eficiente y cercana”, destacaron desde Carabineros.
Puestos disponibles y sueldos
Las vacantes están abiertas para diversas funciones administrativas, técnicas, de salud y servicios generales, distribuidas en varias comisarías de la Región Metropolitana.
Algunos de los cargos y remuneraciones:
- Estafeta, telefonista y auxiliar de servicios: $607.040 mensuales.
- Administrativos, conductores y bodegueros: $830.269.
- Asistente de guardia, técnico logístico, arsenalera o auxiliar de enfermería: sobre $1.000.000.
- Médico cirujano, pediatra, enfermero universitario y profesional de gestión de compras: sobre $1.500.000.
- Asesor jurídico en gestión de personas: $3.422.610 (una vacante).
También se ofrecen cargos de médico fisiatra e internista, con sueldos que alcanzan los $2.468.282.
¿Hasta cuándo y cómo postular?
El proceso de postulación se abrió el 10 de octubre y estará disponible hasta el 24 de octubre de 2025.
Los interesados deben ingresar al sitio oficial postulaciones.carabineros.cl (AQUÍ), donde se detallan los requisitos, documentación solicitada y plazos específicos para cada cargo.
