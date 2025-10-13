Carabineros abre vacantes para civiles con sueldos de hasta $3 millones: revisa cómo postular

Carabineros de Chile anunció una nueva convocatoria laboral abierta para civiles, con más de 100 puestos disponibles en distintas áreas y sueldos que llegan hasta más de $3 millones.

Según la institución, el proceso busca incorporar profesionales y técnicos para fortalecer su plan de modernización y gestión eficiente, acercando la labor policial a la ciudadanía.

“El objetivo es consolidar una gestión moderna, eficiente y cercana”, destacaron desde Carabineros.

Puestos disponibles y sueldos

Las vacantes están abiertas para diversas funciones administrativas, técnicas, de salud y servicios generales, distribuidas en varias comisarías de la Región Metropolitana.

Algunos de los cargos y remuneraciones:

Estafeta, telefonista y auxiliar de servicios : $607.040 mensuales.

: $607.040 mensuales. Administrativos, conductores y bodegueros : $830.269.

: $830.269. Asistente de guardia, técnico logístico, arsenalera o auxiliar de enfermería : sobre $1.000.000.

: sobre $1.000.000. Médico cirujano, pediatra, enfermero universitario y profesional de gestión de compras : sobre $1.500.000.

: sobre $1.500.000. Asesor jurídico en gestión de personas: $3.422.610 (una vacante).

También se ofrecen cargos de médico fisiatra e internista, con sueldos que alcanzan los $2.468.282.

¿Hasta cuándo y cómo postular?

El proceso de postulación se abrió el 10 de octubre y estará disponible hasta el 24 de octubre de 2025.

Los interesados deben ingresar al sitio oficial postulaciones.carabineros.cl (AQUÍ), donde se detallan los requisitos, documentación solicitada y plazos específicos para cada cargo.