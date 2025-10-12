SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor registrado en Coquimbo

En horas de la noche de este domingo, un temblor sacudió a la zona centro-norte de Chile.

Según consignó Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 4,9, mientras que el epicentro se ubicó a 4 kilómetros al oeste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo.

En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

