Luis Mateucci habló sobre su supuesto show hot en el Hospital de Ovalle: hizo llamativa confesión

El nombre de Luis Mateucci ha estado en el ojo del huracán debido a una fiesta de aniversario del Hospital de Ovalle para la cual fue contratado.

Un supuesto show hot que, acusaron, habría sido financiado con fondos públicos, y por el que ahora el argentino decidió sacar la voz.

Una declaración que hizo al programa Zona de Estrellas, donde abordó la controversia que se generó por su posible pago con fondos públicos.

“Yo no hago show de vedettos, de bailes, ni nada porque no sé. Jamás en mi vida hice un show de esos y vos lo sabés. Yo voy a animar el evento, a hacer sorteos y a presentar a la gente, a la comisión y todo eso. A mí me contrataron para eso”, indicó de entrada.

Y confesó que “que digan que es un show hot están relocos, porque jamás en mi vida hice eso y ni creo que lo voy a hacer porque no tengo esos dotes”.

El pago de Mateucci

Respecto al pago, donde se habló de que le habrían facturado 11 millones de pesos, el chico reality comentó en Hay que Decirlo! que “es una ridiculez lo que dijeron. Ojalá cobrase eso”.