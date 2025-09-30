Buses de alto estándar llegan a la región del Biobío: estas son las comunas beneficiadas

A partir del 1 de octubre, comenzarán a operar los nuevos 29 buses diésel con estándar de la Red Metropolitana de Santiago, y que conectarán las comunas de Hualpén, Talcahuano, Concepción y Penco.

Los buses cuentan con aire acondicionado, accesibilidad universal, cámaras de seguridad, Wi-Fi y cargadores USB.

Del total de máquinas, 28 vehículos de esta flota fueron adquiridos a través del programa Renueva tu Micro, financiado por el Gobierno Regional.

Desde el Ministerio de Transportes destacaron que existe el compromiso desde el gobierno central con la región y la importancia de entregar un servicio de calidad a los vecinos y vecinas, principalmente del Gran Concepción.

“Estos 29 buses de alto estándar son financiados gracias al programa Renueva tu Micro, que financia el Gobierno Regional, y en ese sentido estamos muy contentos también de poder tener esta colaboración de más de $2.533 millones para hacer esta renovación de flota de 29 buses, 28 de ellos financiados por el programa, y uno financiado por la propia empresa Hualpencillo”, señaló el subsecretario de Transportes, Jorge Daza.

El programa cuenta con una inversión de $2.533 millones de pesos. Desde los gremios microbuseros manifestaron que este será un día muy especial, dado que con esta nueva flota se inaugura un nuevo estándar para dar una mayor comodidad y beneficiar a los usuarios en sus desplazamientos.

Así lo señaló el presidente de la Federación Gremial de Transportes de Pasajeros de Concepción, Arturo Yusti. “Para nosotros hoy día es un día muy especial como gremio, dado que estamos inaugurando una flota muy moderna. Son 29 buses de alto estándar que se van a incorporar al sistema de Gran Concepción”, declaró.

“El gremio ha venido incrementando estos buses al sistema para dar una mayor comodidad y mejor beneficio a los usuarios en su desplazamiento. Son muy modernos. Tienen condiciones que realmente son muy confortables para los usuarios”, complementó.

Con esta iniciativa, el Gran Concepción da un paso clave hacia la modernización del transporte público, en una apuesta que promete mejorar la calidad de vida de los pasajeros y marcar un antes y un después en la forma de moverse por la ciudad.

Inauguramos, junto al subsecretario Jorge Daza y el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, 29 buses de alto estándar que mejorarán la experiencia de viaje en transporte público en cuatro comunas de la región del Biobío, a partir del 1 de octubre. pic.twitter.com/WkRzu5aLMZ — Subsecretaría de Transportes (@Subtrans) September 29, 2025