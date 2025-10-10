;

Ya puedes ver “La Sustancia” desde casa: película llega al streaming sin costo adicional

La película protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley ha sido una de las historias más aclamadas del último año.

José Campillay

Tras una larga espera, con paso por festivales internacionales y estreno en cines, La Sustancia finalmente llega al público general, consolidándose como una de las películas más esperadas en el streaming.

Este provocador thriller de terror psicológico ha generado conversación por su audaz propuesta, su potente crítica social y la memorable actuación de su protagonista.

Dirigida y escrita por Coralie Fargeat, la cineasta francesa detrás del aclamado Revenge (2017), la cinta explora los límites de la obsesión por la juventud y la perfección física en una sociedad que castiga el paso del tiempo, especialmente en las mujeres.

Con un tono inquietante y una estética que combina el horror corporal con la sátira feminista, el filme se ha ganado un lugar entre las producciones más interesantes del cine reciente.

La historia está protagonizada por Demi Moore, quien interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión cuya carrera se derrumba cuando su edad deja de ser compatible con los estándares de la industria.

Desesperada por recuperar su estatus, recurre a un misterioso procedimiento experimental conocido como ‘La Sustancia’ , una fórmula que promete rejuvenecer el cuerpo, pero con un costo espeluznante.

Junto a Moore, el elenco incluye a Margaret Qualley, quien encarna a la versión joven y desbordante de energía de Elisabeth, y a Dennis Quaid, en el papel de un productor tan manipulador como decadente.

Desde su estreno en el Festival de Cannes 2024, la película recibió elogios de la crítica internacional y supo ganarse una posición especial entre el público.

Además de su buena recepción, el éxito también recae en su impacto cultural, poniendo sobre la mesa debates sobre feminismo, envejecimiento y presión mediática, consolidando a Fargeat como una de las voces más provocadoras del cine contemporáneo.

Para quienes aún no la han visto, la película ya está disponible sin costo adicional en HBO Max.

