FOTOS. “No todo lo que brilla es oro...”: el enigmático mensaje de Joaquín Montecinos en su despedida de O’Higgins

El ahora ex delantero del ‘capo de provincia’ disparó dardos a través de sus redes sociales.

Gonzalo Miranda

Joaquín Montecinos le dijo adiós a O&#039;Higgins de manera anticipada

La polémica del mercado de fichajes invernal llegó a su fin este viernes. Después de varias semanas “cortado”, Joaquín Montecinos oficializó su salida de O’Higgins de Rancagua.

Teniendo contrato vigente con O’Higgins, el delantero se entusiasmó con la opción de llegar a Colo Colo a mitad de año. Ante el interés inicial de los albos, el jugador incluso le pidió a Francisco Meneghini que no lo convocara a un partido contra Unión La Calera, en agosto pasado.

El fichaje no prosperó y ‘Paqui’ le pasó la cuenta: no lo convocó más y el ariete no tuvo más opción que entrenar sin ser opción para el DT argentino. Resultado toda la polémica, Montecinos terminó de manera anticipada su contrato con los celestes.

“Por primera vez en mi carrera me toca salir anticipadamente de una institución… una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado", partió escribiendo el ariete en sus redes sociales.

Continuó disparando en contra de la actual dirigencia celeste: “gracias también a la familia Abumohor por creer en mí. No tengo dudas de que, si hubiesen estado al mando, esto jamás habría ocurrido. Los caracteriza la calidad humana y el conocer en profundidad todo lo que paso”, esgrimió.

A los hinchas de O’Higgins, entiendo totalmente su enojo y les pido nuevamente disculpas si en algún momento los pasé a llevar. A pesar de todo, me voy muy agradecido con ustedes. Hasta el último partido que jugué sentí su apoyo”, complementó Montecinos.

En el cierre, dejó un tajante: “solo quiero decirles algo: no crean todo lo que se dice… no todo lo que brilla es oro“, finalizó el ex delantero de la Selección Chilena.

