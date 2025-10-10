En el último episodio de “Cuerdas al Aire”, Lucybell repasó tres décadas de historia marcadas por su disco debut Peces (1995) y por una trayectoria que, tras años de evolución, llega a una pausa indefinida.

La conversación con Claudio Valenzuela y Eduardo Caces coincidió con los conciertos que la banda realizó esta semana para conmemorar los 30 años del álbum, en lo que también fue su último show antes de detener actividades por un tiempo.

Claudio Valenzuela recordó la grabación de “Peces” junto al reconocido productor argentino Mario Breuer, destacando el proceso de aprendizaje que vivieron como jóvenes músicos. “Teníamos que estar abiertos como los jóvenes que éramos en ese tiempo, inexpertos, a estar con un real profesional y poder abrirnos”, comentó.

“Hubo muchas canciones que nos costó harto entender hasta que salió el disco. Era mucho más crudo, y Mario hizo que se abriera”, agregó el vocalista.

Por su parte, el bajista Eduardo Caces reflexionó sobre la trayectoria del grupo y la decisión de hacer una pausa. “Se pasó bien, se hizo harta música, y vamos a volver con más música también, no hay otro trato que volver, sin lugar a dudas, con por lo menos media canción”, señaló entre risas.

Aunque Lucybell entra en receso, Valenzuela adelantó que el grupo no se despide definitivamente: “Hay harto material todavía guardado”, confesó, dejando abierta la puerta a un eventual regreso con nueva música.

En un tono más personal, el líder de Lucybell también recordó una curiosa anécdota de sus inicios: su primera pedalera se la consiguió gracias a un intercambio con el ex atleta y hoy senador Sebastián Keitel.

“Él llegó con su bicicleta y quería comprarse un equipo. Yo trabajaba en una tienda de música e hicimos un intercambio. Nos hicimos bien amigos”, contó Valenzuela entre risas, sumando un detalle más a la historia de una banda que, tres décadas después, sigue marcando el pulso del rock chileno.