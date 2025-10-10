Los Vásquez realizan grave denuncia: “Queremos advertir a todo nuestro público y seguidores...”

El dúo chileno Los Vásquez realizó una grave denuncia pública tras detectar varias cuentas falsas que están utilizando su nombre e imagen para engañar a los seguidores.

A través de un comunicado difundido en Instagram, los hermanos Ítalo y Enzo Vásquez, creadores del estilo “pop cebolla” y considerados una de las agrupaciones más exitosas de la música chilena contemporánea, advirtieron sobre perfiles no verificados que buscan obtener dinero y datos personales mediante mensajes privados.

“Queremos advertir a todo nuestro público y seguidores sobre la aparición de perfiles falsos que están suplantando nuestra identidad con el fin de engañar o estafar a personas que confían en nosotros. Les recordamos que nuestros únicos canales oficiales son los que están verificados y mencionados en nuestras redes sociales oficiales: Instagram, Facebook y TikTok”, señalaron.

El dúo también enfatizó en su mensaje: “Nunca solicitamos dinero, datos personales ni realizamos concursos o promociones por mensajes privados fuera de estas cuentas oficiales. Si te contactan desde un perfil sospechoso, no respondas ni compartas información personal”.

Por último, hicieron un llamado a la comunidad digital: “Te pedimos que reportes la cuenta de inmediato para ayudar a evitar que más personas sean afectadas. Cuidémonos entre todos y sigamos compartiendo la música con cariño y respeto”.