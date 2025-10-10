Gran Fondo Nevados de Chillán reunirá a 400 deportistas en su primera edición / Gran Fondo Nevados de Chillán

El ciclismo de ruta en Chile sumará este sábado 11 de octubre otra prueba para los amantes de la especialidad.

Se trata del Gran Fondo Nevados de Chillán - Valle Las Trancas, evento que tendrá un gran ascenso de montaña, un recorrido por la región de Ñuble y una experiencia con marcada altimetría como sus principales ingredientes.

Serán dos categorías: el Medio Fondo, de 55 kilómetros; y el Gran Fondo, de 117 kilómetros. La primera saldrá a las 10:00 horas desde la Plaza de Armas de Pinto, mientras que la segunda arrancará a las 08:30 horas frente al Gobierno Regional de Ñuble, en Chillán.

El Gran Fondo iniciará con 8 km neutralizados por Chillán, ideal para que el pelotón tome ritmo. Luego, se abrirá un tramo competitivo rumbo a caminos rurales, cruzando Coihueco y Pinto hasta encarar la N-55 en dirección al Valle Las Trancas.

Los principales candidatos del Gran Fondo Nevados de Chillán

La carrera contará con participantes de primer nivel. Entre ellos, destacan los corredores del equipo continental Plus Performance, quienes buscan ser protagonistas en las alturas de la región de Ñuble. Ignacio Labrín, Ignacio Manbrán, Vicente Godoy, Renato Sanhueza y Paulina Chacón, todos de gran renombre y palmarés en el pedal nacional y sudamericano, son los exponentes estelares.

Sin embargo, para quedarse con el oro deberán superar a duros rivales, como el experimentado Elías Tello, las triatletas Léa Riccoboni, Florencia Vásquez y Francisca “Panchu” Garrido, además del histórico Juan Manuel Fierro (ex figura de la Vuelta de Chile) completarán el mix especial de experiencia y proyección que promete animar esta primera edición de la prueba.