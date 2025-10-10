“El hincha de Católica no me ha perdonado... Hoy no puedo ir al nuevo estadio porque sé que lo voy a pasar mal”

El portero chileno, Paulo Garcés, revivió uno de los capítulos más difíciles de su carrera deportiva: los dos errores que cometió ante Peñarol en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2011, cuando defendía el arco de Universidad Católica.

En diálogo con el programa “Máximas” de TNT Sports, el actual arquero de Unión San Felipe habló por primera vez de aquel partido y relató el difícil momento que tuvo que vivir tras los fallos que le terminaron costando la clasificación al elenco cruzado.

“Es un día imborrable por lo mal que lo pasé. Es un día que cometo dos errores en un partido, cuartos de final con la UC y se me crucificó mal”, dijo el golero de 41 años.

“Reponerse de eso fue sumamente complicado, estaba recién nacido mi segundo hijo, y salir a la calle, que te escupan y te tiren cosas a los autos…“, agregó.

“El hincha de Católica no me ha perdonado”

Luego, Garcés reconoció: “Hasta el día de hoy el hincha de la Católica se acuerda de ese momento, de que yo soy el culpable. Fue un momento súper difícil, me costó mucho salir de eso, estuve cinco meses sin trabajo y ahí fue cuando llegó la oferta de la U”.

“Hay una palabra que nunca se me va a borrar de mi corazón, que es resiliencia, que es párate de vuelta y sigue. Tenía 25 o 26 años debo de haber tenido y me tocó. No fue el primero ni el último error que iba a cometer, pero sí fue un momento sumamente difícil en mi carrera”, remarcó.

De todas formas, el portero expresó su cariño por el club cruzado: “El hincha de Católica no me ha perdonado, hasta el día de hoy. Hoy no puedo ir al nuevo estadio porque sé que lo voy a pasar mal. No puedo llevar a mis niños por lo mismo”.

“Pero en algún momento de la vida se volverán a cruzar esos caminos, porque le tengo un cariño y respeto inmenso al club. Me dio todo lo que soy hoy como hombre, padre y hermano, porque Católica se encarga de eso, más que de uno juegue bien o mal. Soy un agradecido de haberme formado en Católica”, concluyó.