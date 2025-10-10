;

Chile tiene dos con distinción máxima: Nueva guía Michelin evalúa hospedaje y destaca 17 hoteles nacionales (esta es la lista completa)

Nuestro país es el segundo de sudamérica con más hoteles destacados, siendo superado solo por Brasil. Ya no son estrellas, ahora entrega “Llaves”.

Mario Vergara

Hotel Nayara Alto Atacama

Hotel Nayara Alto Atacama / Mario Andrés Vergara Escobar

La prestigiosa guía Michelin ha irrumpido en el sector de la hospitalidad global con la inauguración de sus “Llaves Michelin”, un nuevo sistema de reconocimiento que distingue a los hoteles que ofrecen experiencias verdaderamente sobresalientes. En esta primera Selección Global de Llaves Michelin, que reconoció a 2.457 hoteles en todo el mundo, Chile emergió como un líder regional, con 17 hoteles distinguidos.

Este resultado reafirma el posicionamiento de Chile como un destino de hospitalidad de clase mundial, destacando su capacidad para conectar lujo, naturaleza y autenticidad cultural.

Los Galardonados Chilenos: De la Patagonia al Desierto

Chile no solo logró una alta cifra de reconocimientos, sino que también se llevó la máxima distinción, consolidando dos hoteles patagónicos entre los mejores del planeta.

Nivel de Llave MichelinHoteles Chilenos Reconocidos
Tres Llaves (Máxima distinción)Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia
Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi PatagoniaAwasi Atacama, Explora Patagonia, Nayara Alto Atacama, The Singular Patagonia, Refugia Chiloé, y Vik Chile
Una Llave CasaMolle, Explora Atacama, Explora Rapa Nui, Futangue Hotel & Spa, Hotel AWA, Hotel Magnolia, The Ritz-Carlton Santiago, The Singular Santiago, y Tierra Atacama Hotel & Spa

ADN

Los 17 hoteles chilenos se encuentran entre los 84 hoteles sudamericanos reconocidos en la selección, que incluyó a países como Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay.

La introducción de las Llaves Michelin establece un nuevo referente internacional, equiparando la hotelería excepcional al reconocimiento culinario de las Estrellas Michelin.

