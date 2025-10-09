;

AUDIO. Universidad de Chile vuelve a mira otra vez a La Florida para su primer refuerzo 2026

Después del frustrado fichaje de Estaban Matus, los azules volverán al Bicentenario para buscar refuerzos.

Gonzalo Miranda

Rocío Ayala

Renovaciones en la Universidad de Chile para el 2026

Renovaciones en la Universidad de Chile para el 2026

01:23

Universidad de Chile trabaja a toda máquina en el CDA pensando en su próximo partido ante Palestino por el Campeonato Nacional 2025, para luego centrarse en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Mientras Gustavo Álvarez y el plantel se centra en los objetivos que le quedan, la dirigencia de Azul Azul trabaja en la temporada 2026, donde ya cerró tres renovaciones, se sumarán dos más, pero además piensan en los refuerzos.

Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Javier Altamirano seguirán en La Cisterna, mientras que, según información de ADN Deportes, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz aún no firman, pero tienen un acuerdo de palabra para seguir el 2026 en el CDA.

Pero también se comienzan a mirar refuerzos, y ahí es donde las miradas están puestas en La Florida. A mitad de año, Estaban Matus estaba listo para arriba a la U para reemplazar a Matías Sepúlveda, que emigraba al fútbol brasileño, pero el lateral finalmente no se fue, por lo que el fichaje se cayó

Y si bien las relaciones no quedaron muy bien entre los clubes, lo cierto es que la dirigencia de la U y Audax podrían volver a sentarse en la mesa para conversar por el nuevo objetivo azul: la portería. Según información de ADN Deportes, Tomás Ahumada es el indicado para ser uno de los refuerzos universitarios.

