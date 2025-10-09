Polémica total por destapado show de Luis Mateucci en Hospital de Ovalle: acusan que fue contratado con fondos públicos

Luis Mateucci está en el ojo del huracán debido a una contratación de lo más polémica, donde habría sido convocado para realizar un show de alto impacto en el Hospital de Ovalle.

Resulta que el medio La Región Estrella de Ovalle denunció que el chico reality fue llamado para ser parte de un evento en el recinto, donde habría sido contratado con fondos públicos.

“La contratación de la figura televisiva Luis Mateucci para el evento, cuyo show de alto perfil mediático y contenido ‘sugerente’ contrasta brutalmente con la sobriedad que se espera de una institución de salud pública”, acusaron.

Y agregaron que se “destinó un monto disponible de $11.900.000 a través de una licitación pública para la ADQUISICIÓN SERVICIO ACTIVIDAD DE CIERRE ANIVERSARIO HPO 2025“.

“La inclusión de Luis Mateucci, conocido por espectáculos que rozan lo erótico y la exhibición física, se considera una burla a la ciudadanía que demanda inversión en salud y no en farras”, lapidaron.

¿Qué dijo el hospital?

Frente a esto, Ricardo Salazar, subdirector administrativo del Hospital de Ovalle negó el uso de recursos públicos.

“Esta actividad es autogestionada y está financiada por recursos de los mismos trabajadores del hospital, no está financiada con recursos públicos del presupuesto hospitalario”, indicó en AR13.

Y añadió que el evento, por motivo del aniversario del lugar, se realizará “afuera del recinto y del horario institucional de funcionamiento, sin perjudicar la producción hospitalaria”.