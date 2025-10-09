Ex suegra de Karol Dance insultó a Mane Swett en medio de drama con su hijo: “Loca y hue...”

Mane Swett acaba de recibir un portazo de parte de la justicia estadounidense, después de que la Corte Suprema decidiera que la custodia del hijo de la actriz quedará en manos de su padre, el estadounidense John Bowe.

Un desenlace devastador para la intérprete, quien con esto perdió completamente la custodia de su retoño, teniendo que viajar a Norteamérica para poder seguir en contacto con él.

Un hecho en el que Mane ha sido ampliamente contenida y apoyada por sus amigos y seguidores, que solo le envían buena onda en este difícil momento.

“En este momento queremos abrazarte con nuestras palabras y recordarte que no estás sola.Te llevamos en el corazón, y aunque no podamos quitar el momento difícil que atraviesas, si podemos acompañarte con todo nuestro cariño y apoyo”, le escribieron por ejemplo desde su fans club.

Los insultos de la ex suegra de Karol Dance

Sin embargo, en medio de esta ola de cariño y fuerza, el sitio Infama reveló dos durísimos mensajes, altamente agresivos, de una mujer contra Swett.

Una que se trataría nada menos que de Cecilia Virgilio, madre de Fran Virgilio, la exesposa de Karol Dance, quien hizo comentarios con fuertes epítetos sobre la actriz.

“Por qué habla como hue...” y “Esta mina es loca”, fue parte de lo que escribió la ex suegra del animador, generando indignación en el cibermundo.

