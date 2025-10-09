Empresario y político peruano: Quién es la misteriosa pareja de Raquel Castillo, la más polémica de Fiebre de Baile

Raquel Castillo se ha robado la atención en estos primeros días de Fiebre de Baile, con su estilo deslenguado y polémico, que ya ha generado roces con sus compañeros.

Es que la mujer de las cinco mil imitaciones no pasa desapercibida, aunque muy poco se conoce de su vida privada y quién es fuera de cámara.

Esto porque, pese a ser un hit viral desde que se presentó en aquellas llamativas audiciones de Factor X y Talento Chileno, siempre ha mantenido su intimidad bajo perfil.

¿Quién es la pareja de Raquel Castillo?

Sin embargo, hace unos días, en el estelar de CHV, la imitadora mencionó a su esposo, indicando que estaba casada con un peruano.

Un hombre con el que lleva nada menos que una década de estable relación, ya que contrajeron el sagrado vínculo el año 2016, instante donde ella incluso se radicó en tierras incaicas.

“Es un empresario de carros, de vinos y pubs. Él era dueño de discoteques, fue productor. Estuvo metido en el boxeo, 15 años en el fútbol", contó una vez en un programa de Vía X.

Y agregó que “ha estado metido cinco años en la política, ahora se va a volver a meter y su familia también. Quiere meterse a ser presidente. Yo lo voy a ayudar con la campaña, pero hasta ahí“.

Junto a esto, en el espacio Seré weón, añadió riéndose que “yo cuando lo conocí dije ‘el hombre regio’. Cuando le vi los músculos y, después, como dice la abuela Pita, empecé a verle los pies, los tenía medios chiquititos, y tenía los huevos peor que de codorniz, así que imagínense”.

Eso sí, jamás ha mostrado una imagen de su pareja, lo que siempre ha generado gran curiosidad entre sus seguidores. ¿Cómo lucirá?