El día de furia de una mujer en Frutillar: agredió a directora de un colegio y no se quedó ahí

Una mujer fue detenida por funcionarios de Carabineros de Frutillar, región de Los Lagos, tras agredir a la directora de la escuela Vicente Pérez Rosales, además de amenazar de muerte a los efectivos policiales mientras era trasladada a la unidad.

Según informó el teniente Iván Tiznado, jefe de la subcomisaría de Carabineros de la ciudad, la apoderada solicitó hablar con un docente del establecimiento y, ante el aumento en el tono de la situación, la directora decidió intervenir como mediadora.

Fue en ese momento cuando la mujer le propinó un golpe en el rostro con la mano abierta, dijo el oficial de carabineros.

El teniente Tiznado añadió que durante el traslado a la unidad policial, la mujer amenazó de muerte a funcionarios de carabineros, lo que motivó la imputación de un segundo delito.

La apoderada mantiene antecedentes penales por hechos similares y quedó a disposición de la fiscalía local que determinará los pasos a seguir en el marco de esta investigación.

Reacciones y rechazo al hecho

El Colegio de profesores y profesoras, representado por la directiva comunal Frutillar, expresó “su más profundo repudio ante el lamentable hecho ocurrido en la escuela Vicente Pérez Rosales de nuestra comuna, donde su directora fue víctima de una agresión en el ejercicio de sus funciones”.

El Servicio Local de Educación Pública Llanquihue agregó que “el equipo directivo del establecimiento activó los protocolos correspondientes para resguardar y acompañar a la directora. De forma paralela, nuestra institución realizará las denuncias del hecho para dar curso a los procedimientos que la ley establece”.