Cuándo es la nueva Subasta Aduanera con productos desde $5.000: hay ropa, tecnología y vehículos
La instancia tendrá casi 500 lotes para todos los presupuestos. Revisa aquí cómo se puede participar.
Este mes se realizará la quinta Subasta Aduanera del año, una instancia donde se ofrecerán 489 lotes de productos con precios que parten en los $5.000.
La variedad es inmensa: incluye desde artículos para el hogar hasta vehículos. “Opciones para todos los presupuestos”, señalaron sus organizadores.
Todo se realizará en formato online entre el martes 14 y jueves 16 de octubre, con horarios escalonados de cierre desde las 08:00 del primer día hasta las 16:00 del último día.
Las personas que estén interesadas en participar en las pujas tienen plazo hasta este domingo 12 de octubre a las 08:00 horas para depositar las garantías.
Este último proceso está habilitado a través del sitio web www.subastaduanera.cl, al que se puede acceder con la ClaveÚnica. La idea es abonar el 20% del valor mínimo del lote seleccionado. Se parte en los $1.000.
El catálogo completo se puede revisar en la misma página (pinchando en este enlace). Algunos de los ítems que destacan son:
- Vasos de vidrio — Desde $5.000, garantía de $1.000
- Prendas de vestir — Desde $8.000
- Seca platos grandes — $13.000
- Mesa de ping pong plegable — $23.000
- Vinos — Desde $23.000
- Lavadoras mini portátiles — $25.000
- Consolas mezcladoras — Desde $28.000
- Extensiones de cabello para mujer — $62.000
- Bandas de resistencia para fitness — $73.000
- Audífonos — Desde $89.000
- Cuatrimotos marca ATV (Aduana de Arica, Año 2022, tres unidades por lote) — Desde $276.000
- Semi remolque (Año 1985) — $2.422.000
- Tracto camión Volvo (Año 2007) — $2.906.000
- Planchas de acero laminado — Entre $1.385.000 y $2.906.000
- Compresores y otros equipos industriales — Desde $1.013.000
- Lotes de calzado (360 pares, origen China) — Hasta $3.023.000
El dinero que se reúna está destinado para las arcas fiscales y contribuir a proyectos público. De paso, el proceso permitirá despejar almacenes donde las mercancías están retenidas por contrabando o abandono tras ser fiscalizadas.
