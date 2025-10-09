Cuándo es la nueva Subasta Aduanera con productos desde $5.000: hay ropa, tecnología y vehículos

Este mes se realizará la quinta Subasta Aduanera del año, una instancia donde se ofrecerán 489 lotes de productos con precios que parten en los $5.000.

La variedad es inmensa: incluye desde artículos para el hogar hasta vehículos. “Opciones para todos los presupuestos”, señalaron sus organizadores.

Todo se realizará en formato online entre el martes 14 y jueves 16 de octubre, con horarios escalonados de cierre desde las 08:00 del primer día hasta las 16:00 del último día.

Las personas que estén interesadas en participar en las pujas tienen plazo hasta este domingo 12 de octubre a las 08:00 horas para depositar las garantías.

Este último proceso está habilitado a través del sitio web www.subastaduanera.cl, al que se puede acceder con la ClaveÚnica. La idea es abonar el 20% del valor mínimo del lote seleccionado. Se parte en los $1.000.

El catálogo completo se puede revisar en la misma página (pinchando en este enlace). Algunos de los ítems que destacan son:

Vasos de vidrio — Desde $5.000 , garantía de $1.000

— Desde , garantía de $1.000 Prendas de vestir — Desde $8.000

— Desde Seca platos grandes — $13.000

— Mesa de ping pong plegable — $23.000

— Vinos — Desde $23.000

— Desde Lavadoras mini portátiles — $25.000

— Consolas mezcladoras — Desde $28.000

— Desde Extensiones de cabello para mujer — $62.000

— Bandas de resistencia para fitness — $73.000

— Audífonos — Desde $89.000

— Desde Cuatrimotos marca ATV (Aduana de Arica, Año 2022, tres unidades por lote) — Desde $276.000

— Desde Semi remolque (Año 1985) — $2.422.000

— Tracto camión Volvo (Año 2007) — $2.906.000

— Planchas de acero laminado — Entre $1.385.000 y $2.906.000

— Entre Compresores y otros equipos industriales — Desde $1.013.000

— Desde Lotes de calzado (360 pares, origen China) — Hasta $3.023.000

El dinero que se reúna está destinado para las arcas fiscales y contribuir a proyectos público. De paso, el proceso permitirá despejar almacenes donde las mercancías están retenidas por contrabando o abandono tras ser fiscalizadas.