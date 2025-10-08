;

Vuelven a Santiago: Universidad de Chile tendría definido el estadio para recibir a Lanús por Copa Sudamericana

Azul Azul aceleró gestiones y todo parece indicar que los dirigidos por Gustavo Álvarez vuelven a su casa.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

La Universidad de Chile tendrá uno de sus partidos más importantes de los últimos tiempos el próximo jueves 23 de octubre.

Los azules deberán recibir a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, pero, hasta hoy, había un detalle que debían asegurar para dicho encuentro: el estadio donde serían locales.

Tal como informó ADN Deportes días atrás, Azul Azul estaba trabajando para ejercer su localía en el Estadio Nacional, algo que finalmente estaría tomando buen rumbo.

Según AS Chile, la U ya llegó a un acuerdo con la administración del “Coliseo” de Ñuñoa y con el Ministerio del Deporte, además de concretar las gestiones con la FIFA que se habían mencionado la semana anterior.

Uno de los factores que aceleró la gestión fue la ausencia de público, producto del castigo que recibieron los universitarios tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.

