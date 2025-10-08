;

FOTOS. “Se ve tan diferente”: Demi Lovato desata polémica tras reaparecer con drástico cambio en su rostro

Las redes sociales se incendiaron tras la llegada de la cantante al evento con un look que sorprendió a los fans.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Demi Lovato

Getty Images | Demi Lovato

En medio de la Paris Fashion Week 2025, la cantante Demi Lovato fue el centro de atención tras reaparecer con un look completamente irreconocible durante el desfile de la marca Coperni.

La cantante de Cool for the Summer realizó su entrada vestida con un body negro ajustado, medias cargo transparentes, una chaqueta de textura peluda y unos tacones. Sin embargo, lo más comentado fue su rostro.

Revisa también

ADN

Y es que las redes sociales se incendiaron por las reacciones de los fans al ver su cara más tersa de lo habitual, con pómulos marcados y labios más definidos.

“Ella se ve tan diferente”, fue un comentario de una usuaria, además surgieron especulaciones sobre posibles retoques estéticos.

Revisa aquí las imágenes de Demi Lovato en la Paris Fashion Week 2025:

ADN

Getty Images / Edward Berthelot

ADN

Getty Images / Claudio Lavenia

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad