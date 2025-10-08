En medio de la Paris Fashion Week 2025, la cantante Demi Lovato fue el centro de atención tras reaparecer con un look completamente irreconocible durante el desfile de la marca Coperni.

La cantante de Cool for the Summer realizó su entrada vestida con un body negro ajustado, medias cargo transparentes, una chaqueta de textura peluda y unos tacones. Sin embargo, lo más comentado fue su rostro.

Y es que las redes sociales se incendiaron por las reacciones de los fans al ver su cara más tersa de lo habitual , con pómulos marcados y labios más definidos.

“Ella se ve tan diferente”, fue un comentario de una usuaria, además surgieron especulaciones sobre posibles retoques estéticos.

Revisa aquí las imágenes de Demi Lovato en la Paris Fashion Week 2025:

