¿Qué pasó entre los periodistas? Juan Pablo Queraltó contó al fin la verdad sobre su supuesta relación sentimental con Michael Roldán

Juan Pablo Queraltó decidió sacar la voz sobre un tema que, hace años, era parte de los rumores de pasillos de la TV: una supuesta relación amorosa con Michael Roldán.

Un cahuín que incluso abordaron en un programa de Porcel TV, donde después tuvieron que pedir disculpas por hacer eco de un trascendido.

Por eso, ahora, Juan Pablo rompió el silencio. Y contó su verdad al respecto en el programa “La hora de Conversar”.

“Primero es una estupidez, las personas que hablaron ahí son influencers, no son periodistas y no entienden nada, no cachan que son cosas que son delicadas de hablar, las leyeron en Instagram y la lanzan y lo dan por hecho”, estalló de entrada.

¿Qué hubo entre Juan Pablo y Michael?

El animador de Sabingo expresó molesto que “los canales del cable o los programas lo toman como una verdad y lo masifican, luego ellos pidieron las disculpas porque se dieron cuenta que era mentira y que estaban diciendo algo falso”.

Y aclaró qué pasó con Michael. “Yo lo encontré ridículo y me reí, a Michael le tengo mucho cariño, trabajamos juntos, y nada, a mí ese tipo de cosas me importan bien poco, imagina, yo tengo familia, tengo niños...”, señaló.

“A la familia siempre le afectan estos comentarios, a mi mamá o mi papá, pero a la Fran -Sfeir, su esposa- le importa un huevo y a mí me importa una raja porque son cosas que para mí no tienen ningún tipo de relevancia. Ahora, si la crítica es a mi desempeño profesional, yo le pondría atención”, cerró.