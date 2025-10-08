FOTO. Habrá que abrir la billetera: ENAP anuncia fuerte alza en gasolinas 93 y 97 octanos
La primera semana de octubre comenzará con un nuevo valor elevado en todo el país.
Este miércoles por la tarde, Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su informe semanal para los precios de las bencinas, kerosene (parafina), diesel y GLP vehicular.
Los siguientes valores comenzarán a regir desde este jueves 9 de octubre, y tendrá una fuerte alza en relación con el último informe.
Según lo expuesto por Enap, la bencina de 93 octanos subirá $7,6 por litro, mientras que la de 97 octanos, aumentará su precio en $4,6 por litro.
Será la parafina la que experimente la mayor alza de la semana: $16,6 por litro tendrá el combustible, mientras que el diesel tendrá una variación al alza de $10,3 por litro.
“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, complementaron desde Enap.
Los precios de la bencina
- Bencina de 93 octanos: +$7,6 por litro.
- Bencina de 97 octanos: +$4,6 por litro.
- Kerosene (parafina): +$16,6 por litro.
- Diésel: +$10,3 por litro.
- Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: -$3,4 por litro.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.