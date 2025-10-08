Habrá que abrir la billetera: ENAP anuncia fuerte alza en gasolinas 93 y 97 octanos / alvaro gonzalez

Este miércoles por la tarde, Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su informe semanal para los precios de las bencinas, kerosene (parafina), diesel y GLP vehicular.

Los siguientes valores comenzarán a regir desde este jueves 9 de octubre, y tendrá una fuerte alza en relación con el último informe.

Según lo expuesto por Enap, la bencina de 93 octanos subirá $7,6 por litro, mientras que la de 97 octanos, aumentará su precio en $4,6 por litro.

Será la parafina la que experimente la mayor alza de la semana: $16,6 por litro tendrá el combustible, mientras que el diesel tendrá una variación al alza de $10,3 por litro.

“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, complementaron desde Enap.

Los precios de la bencina

Bencina de 93 octanos : +$7,6 por litro.

: +$7,6 por litro. Bencina de 97 octanos : +$4,6 por litro.

: +$4,6 por litro. Kerosene (parafina) : +$16,6 por litro.

: +$16,6 por litro. Diésel : +$10,3 por litro.

: +$10,3 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: -$3,4 por litro.