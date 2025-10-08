Parlamento Europeo aprueba prohibir el término “hamburguesa vegana”

Este miércoles, el Parlamento Europeo votó a favor de prohibir el uso de términos como “bistec”, “salchicha” o “hamburguesa” en productos que no contienen carne, aunque el debate aún no está cerrado.

Los eurodiputados apoyaron por 355 votos contra 247 un proyecto de ley de la derecha que prohíbe denominaciones como “bistec vegetal”, con el fin de evitar una “confusión” con los productos cárnicos.

La medida, sin embargo, aún no es final y debe ser negociada con los 27 Estados miembros. Según la eurodiputada Céline Imart, autora del texto adoptado el miércoles, la medida “se trata de transparencia y claridad para el consumidor y del reconocimiento al trabajo de nuestros ganaderos”.

La asociación francesa de ganaderos y productores de carne Interbev también celebró la votación indicando que las alternativas vegetales “confunden las referencias y debilitan el reconocimiento de un producto bruto y 100% natural”.

Organizaciones de consumidores, por el contrario, expresaron su decepción con el resultado de la votación. “Casi el 70% de los consumidores europeos entienden estos nombres, siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos”, afirmó Irina Popescu, responsable de alimentos en la Oficina Europea de Uniones de Consumidores.

Según esta organización, el consumo de productos vegetarianos que imitan la carne se ha quintuplicado desde 2011, impulsado por la preocupación por una alimentación saludable, el bienestar animal y la reducción de la huella ambiental.