Muere exjugador de Deportes Iquique: era familiar de uno de los goleadores históricos del club

Durante la jornada de este martes 7 de octubre, Deportes Iquique dio a conocer el fallecimiento de José Benito Dávila, exjugador de los “Dragones Celestes”.

Dávila defendió la camiseta del elenco norteño entre los años 1991 y 1995. Durante su carrera, también vistió los colores de Audax Italiano y Regional Atacama.

Además, José Dávila era sobrino de Fidel Dávila, quien es uno de los goleadores históricos del club iquiqueño.

“Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz, José Dávila”, escribió Deportes Iquique en sus redes sociales.