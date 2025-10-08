Muere exjugador de Deportes Iquique: era familiar de uno de los goleadores históricos del club
Los “Dragones Celestes” lamentaron el fallecimiento de José Dávila, quien jugó en Iquique en la década de los 90.
Durante la jornada de este martes 7 de octubre, Deportes Iquique dio a conocer el fallecimiento de José Benito Dávila, exjugador de los “Dragones Celestes”.
Dávila defendió la camiseta del elenco norteño entre los años 1991 y 1995. Durante su carrera, también vistió los colores de Audax Italiano y Regional Atacama.
Además, José Dávila era sobrino de Fidel Dávila, quien es uno de los goleadores históricos del club iquiqueño.
“Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz, José Dávila”, escribió Deportes Iquique en sus redes sociales.
