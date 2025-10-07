Venta de Burger King: firma argentina lidera las negociaciones y la operación podría extenderse a Chile

El grupo argentino Desembarco se encuentra en las etapas finales de negociación para adquirir la operación local de Burger King, una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del país.

La empresa, fundada en Boedo en 2017, confirmó que está realizando un análisis operativo, laboral y comercial con el fin de garantizar una transición “ordenada y responsable”, mientras busca quedarse con los más de 100 locales que la marca estadounidense tiene en Argentina.

Hasta el momento, la cadena está bajo el control del grupo mexicano Alsea, que decidió desprenderse de la franquicia en los tres países de la región donde la opera: Argentina, México y Chile.

En un comunicado, Desembarco aseguró que su prioridad será mantener la estabilidad laboral y proteger la red de proveedores locales.

De manera concreta, la firma enfatizó en que intentarán “asegurar la continuidad de la operación de los más de 100 locales que la marca posee en todo el país”.

El grupo, que ya opera las cadenas El Desembarco, Mr. Tasty y Mila and Go, busca consolidarse como un actor relevante dentro del sector gastronómico.

Según la compañía, la incorporación de Burger King le permitiría “potenciar sinergias con las operaciones actuales, ampliar su capacidad de gestión y fortalecer su estructura logística y de abastecimiento”.

Aunque el acuerdo aún no está cerrado, las negociaciones se encuentran avanzadas y podrían concretarse en las próximas semanas.

El banco BBVA, encargado del mandato de venta, también habría ofrecido la operación a otros interesados, entre ellos el fondo Inverlat (dueño de Havanna) y Desarrolladora Gastronómica, responsable de Kentucky, Sbarro y Chicken Chill, aunque Desembarco aparece como el principal candidato.

Escenario en Chile

En Chile, Alsea también analiza desprenderse de Burger King, que cuenta con cerca de 86 locales en todo el país, por lo que cada negociación podría marcar un precedente a nivel internacional.

A nivel país Burger King opera desde 1994 y ha sido una de las principales competidoras de McDonald’s y Pedro, Juan & Diego.

En los últimos años, más del 50 % de sus ventas provino de canales digitales, lo que refleja la modernización de su modelo de negocio.

Pese a los rumores de otras ventas, Alsea continúa al mando de más marcas en Chile, como Starbucks, Chili’s y P.F. Chang’s, con más de 200 locales entre todas.

A nivel global, Burger King forma parte del holding Restaurant Brands International, creado en 2014 tras su fusión con la canadiense Tim Hortons.

La cadena estadounidense, fundada en 1953 en Jacksonville, Florida, cuenta hoy con más de 19.000 restaurantes en más de 120 países.

Si se concreta la compra por parte de Desembarco, la marca pasará nuevamente a manos argentinas después de casi dos décadas. Esto, a la espera de cómo pueda repercutir en Chile.

Por el momento, en territorio nacional, el proceso aún se mantiene en reserva, aunque los movimientos recientes de Alsea apuntan a un mismo camino: reducir su presencia en el negocio de hamburguesas para concentrarse en otros segmentos de la gastronomía.