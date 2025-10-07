“Todavía no hemos matado a nadie”: clínica estética clandestina responde tras hallazgo de paciente sedado

Un operativo sanitario dejó al descubierto prácticas irregulares en la comuna de Las Condes, luego de que fiscalizadores encontraran a un paciente sedado y escondido tras una puerta falsa en una clínica estética.

La situación llamó rápidamente la atención y, con el pasar de las horas, llegó una respuesta de los responsables que generó aún más indignación.

El hecho ocurrió durante la inspección rutinaria de la Seremi de Salud Metropolitana, acompañada por Carabineros, a la Klínica Figura Estética.

La visita tenía como objetivo revisar permisos y autorizaciones, y rápidamente quedó claro que la clínica excedía lo permitido.

Aunque contaban con aprobación para algunos procedimientos como botox y rellenos de colágeno, en el lugar se ofrecían intervenciones más complejas, incluyendo implantes mamarios, glúteos y liposucciones, prácticas que requieren profesionales médicos y autorización oficial.

El hallazgo más preocupante ocurrió cuando los fiscalizadores descubrieron a un paciente sedado detrás de una puerta falsa, aparentemente a la espera de una abdominoplastía.

La situación obligó a que personal médico externo interviniera para retirar al paciente de manera segura.

Frente a la prensa, las dueñas de la clínica ofrecieron declaraciones que generaron aún más controversia.

En conversación con Tele13, una de ellas insistió en que sus procedimientos eran “privados” y que contaban con los permisos necesarios, mientras que otra defendió su actividad con una frase que rápidamente se viralizó: “¡Todavía no hemos matado a nadie!”.

Estas palabras reflejaron la peculiar forma en que intentaron justificar las operaciones ilegales, pese a la gravedad de la situación.

La autoridad sanitaria clausuró inmediatamente la clínica, dejando en evidencia la importancia de la fiscalización y los riesgos que implican los centros estéticos que operan fuera del marco legal.

Desde la Seremi de Salud reiteraron la recomendación de no acudir a establecimientos que no estén debidamente autorizados, destacando que prácticas como las encontradas solo deben realizarse en centros certificados y con profesionales médicos calificados.