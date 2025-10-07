La marca de Elon Musk acaba de presentar las versiones más económicas de sus modelos más populares: Model 3 y Model Y.

Son las opciones más baratas de Tesla hasta ahora, con autonomía de 515 km y precios hasta US$5.000 más bajos que las versiones anteriores.

Según The New York Times, estos nuevos Tesla mantienen el rendimiento y la tecnología característicos, pero con algunos cambios para reducir costos: techo metálico en lugar de vidrio, faros dobles y un diseño exterior más simple.

Precios de nuevos Tesla

El Model 3 Standard parte en US$36.990 (unos $35 millones chilenos), mientras que el Model Y Standard —el SUV más vendido de la marca— cuesta US$39.990 (alrededor de $38 millones).

Ambos alcanzan velocidades de hasta 201 km/h y aceleran de 0 a 96 km/h en menos de 7 segundos, manteniendo la potencia eléctrica de Tesla.

Con este lanzamiento, la compañía busca seguir siendo competitiva frente a marcas como Hyundai, BYD, Nissan y GM, que también han reducido precios en sus autos eléctricos tras el fin del crédito fiscal de EE.UU.