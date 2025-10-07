;

VIDEO. Tesla lanza autos más baratos: así son los nuevos modelos más económicos y sus precios

Los nuevos modelos de la compañía ofrecen la misma eficiencia y tecnología, pero a un menor precio.

Javiera Rivera

Tesla

Tesla / James D. Morgan

La marca de Elon Musk acaba de presentar las versiones más económicas de sus modelos más populares: Model 3 y Model Y.

Son las opciones más baratas de Tesla hasta ahora, con autonomía de 515 km y precios hasta US$5.000 más bajos que las versiones anteriores.

Según The New York Times, estos nuevos Tesla mantienen el rendimiento y la tecnología característicos, pero con algunos cambios para reducir costos: techo metálico en lugar de vidrio, faros dobles y un diseño exterior más simple.

Precios de nuevos Tesla

El Model 3 Standard parte en US$36.990 (unos $35 millones chilenos), mientras que el Model Y Standard —el SUV más vendido de la marca— cuesta US$39.990 (alrededor de $38 millones).

Revisa también

ADN

Ambos alcanzan velocidades de hasta 201 km/h y aceleran de 0 a 96 km/h en menos de 7 segundos, manteniendo la potencia eléctrica de Tesla.

Con este lanzamiento, la compañía busca seguir siendo competitiva frente a marcas como Hyundai, BYD, Nissan y GM, que también han reducido precios en sus autos eléctricos tras el fin del crédito fiscal de EE.UU.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad