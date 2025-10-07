Preocupación mundial por el complejo estado de Dolly Parton: pidieron rezar por ella

Es una alarma mundial. Dolly Parton estaría pasando un complejo momento de salud, que tendría preocupados a su familia y fanáticos.

Sobre todo luego de que su hermana pidiera que todos oraran por ella, dando cuenta de la gran inquietud que genera su estado.

“Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly”, escribió Freida Parton en Facebook.

Y agregó que “muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente(...) Y vengo a pedirles a quienes la aman en todo el mundo que recen conmigo... Ella es fuerte y querida, y con todas las oraciones, sé que estará bien”.

Dolly Parton y su estado

“Como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos", publicó la artista country el pasado 28 de septiembre, informando que algo le ocurría.

Y luego canceló las seis noches de conciertos que tenía en diciembre en el Caesars Palace, shows que fueron pospuestos para septiembre de 2026.

“Y no se preocupen de que me retire porque todavía Dios no ha dicho nada sobre parar”, dijo en ese momento, situación que se habría agravado en los últimos días.