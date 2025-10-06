Las mejores ofertas del Cyber Monday 2025: este Smart TV tiene más de $600 mil de rebaja / Agencia Uno

Entre este lunes 6 y miércoles 8 de octubre se está realizando el Cyber Monday 2025 en Chile, un evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que ofrece descuentos en un sinfín de productos.

De acuerdo al primer balance del organismo, solo durante la primera hora se registraron más de 90 mil compras y US$ 11 millones en transacciones. Las cifras preliminares representaron un incremento del 18% en comparación con la versión de 2024.

Si bien existen numerosos sitios web oficiales de cada marca, uno de los principales espacios que reúne las rebajas es Mercado Libre. Desde la plataforma entregaron a ADN.cl una lista con las 26 mejores ofertas que no deberían no se deberían pasar por alto.

En la selección destacan las rebajas en productos tecnológicos, aunque también sobresalen los precios en zapatillas y electrodomésticos.

Estas son las mejores ofertas del Cyber Monday 2025 en Chile, según Mercado Libre

***Pincha cada producto para revisar

“El Cyber Monday siempre nos desafía y nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Detrás de cada oferta hay equipos que planifican, coordinan y trabajan con dedicación durante semanas para que todo funcione. Son muchas personas, mucho esfuerzo y un mismo propósito: que millones puedan comprar, vender y crecer con la mejor experiencia posible”, explica Camila Cembrano directora comercial de Mercado Libre Chile.

“Para las pymes y marcas, el Cyber Monday es una gran oportunidad. Para nosotros, es el momento de poner a prueba toda nuestra tecnología, nuestra logística y la capacidad de respuesta de un equipo que da lo mejor de sí“, añade.