La plataforma Mercado Libre hizo una selección de los descuentos más destacados en el evento que durará tres días. Mira la lista completa.

Javier Méndez

Las mejores ofertas del Cyber Monday 2025: este Smart TV tiene más de $600 mil de rebaja

Entre este lunes 6 y miércoles 8 de octubre se está realizando el Cyber Monday 2025 en Chile, un evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que ofrece descuentos en un sinfín de productos.

De acuerdo al primer balance del organismo, solo durante la primera hora se registraron más de 90 mil compras y US$ 11 millones en transacciones. Las cifras preliminares representaron un incremento del 18% en comparación con la versión de 2024.

Si bien existen numerosos sitios web oficiales de cada marca, uno de los principales espacios que reúne las rebajas es Mercado Libre. Desde la plataforma entregaron a ADN.cl una lista con las 26 mejores ofertas que no deberían no se deberían pasar por alto.

En la selección destacan las rebajas en productos tecnológicos, aunque también sobresalen los precios en zapatillas y electrodomésticos.

Estas son las mejores ofertas del Cyber Monday 2025 en Chile, según Mercado Libre

***Pincha cada producto para revisar

ProductoPrecio anteriorPrecio actualDescuento
Smart TV TCL 55 QLED ART TV A300W$999.990$389.99061% OFF
Colchón Zinus Green Tea 2 Plazas$289.990$112.99061% OFF
Smart TV iFFalcon LED HD 32”$199.990$95.99052% OFF
Zapatillas adidas Cloudfoam Mujer$49.990$24.99050% OFF
Motorola Moto G35 5G$169.990$89.99047% OFF
Zapatilla Puma Shuffle Hombre$46.990$24.99046% OFF
Ralph Lauren Polo Blue Parfum 125ml + 40ml$134.990$73.99045% OFF
Oneblade Philips Qp2824$49.990$27.59044% OFF
Samsung Galaxy S24 FE 256 GB$799.990$448.67843% OFF
Detergente Ariel Pods 57 unid.$26.496$14.90043% OFF
Antonio Banderas Blue Seduction 200 ml$41.990$23.99042% OFF
Café Nescafé Fina Selección (x2)$26.440$15.51041% OFF
Eucerin® Epigenetic Serum Hyaluron-filler 30ml$64.990$39.99038% OFF
Freidora de Aire Oster 6L$114.990$71.99037% OFF
Refrigerador Mademsa Bottom Freezer$319.990$199.81037% OFF
Audífonos Sony WH-1000XM4$299.990$189.99036% OFF
Notebook HP Pavilion X360 14-ek0009la i5 8GB RAM 512GB SSD$829.990$536.85535% OFF
Lavadora Mabe 9.5 kg$229.990$150.89034% OFF
Notebook Acer AL15-41P$749.990$499.99033% OFF
Lavadora Automática Midea 17.5 kg$339.990$232.99031% OFF
Apple Airpods Pro (segunda Generación) Mtjv3am Blanco$286.590$199.99030% OFF
Sleep Basics - Magnesio Bisglicinato Pack 3 Meses$44.990$31.994029% OFF
Notebook Asus Vivobook Go 14$509.660$364.99028% OFF
Apple iPhone 15 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado$899.990$649.99027% OFF
iPhone 16 Pro Max (256 GB)$1.469.990$1.277.02613% OFF
Consola Sony PS5 Slim (1TB + 2 juegos)$664.990$569.99013% OFF

“El Cyber Monday siempre nos desafía y nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Detrás de cada oferta hay equipos que planifican, coordinan y trabajan con dedicación durante semanas para que todo funcione. Son muchas personas, mucho esfuerzo y un mismo propósito: que millones puedan comprar, vender y crecer con la mejor experiencia posible”, explica Camila Cembrano directora comercial de Mercado Libre Chile.

“Para las pymes y marcas, el Cyber Monday es una gran oportunidad. Para nosotros, es el momento de poner a prueba toda nuestra tecnología, nuestra logística y la capacidad de respuesta de un equipo que da lo mejor de sí“, añade.

