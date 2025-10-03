Durante la jornada de este viernes, Colo Colo arrancó la participación chilena en la Copa Libertadores Femenina y replicó su gran nivel mostrado en Chile en el torneo internacional.

Las albas comenzaron su periplo internacional enfrentando a Olimpia en el Estadio Florencio Sola, donde habitualmente Banfield hace de local, y lo hicieron con un trabajado triunfo.

Las dirigidas por Tatiele Silveira tuvieron la oportunidad de comenzar el encuentro de la mejor manera con un penal en el minuto 7, pero lamentablemente Yanara Aedo falló el remate.

Luego, sería el elenco guaraní el que tuviese una gran chance para anotar tras un grosero error en la zaga colocolina, pero de manera insólita Amada Peralta no fue capaz de atinarle a un arco albo sin arquera.

O gol que a jogadora do Olimpia acaba de perder no duelo contra o Colo Colo.



Olímpia e Colo Colo estão no grupo do São Paulo, ao lado de San Lorenzo, adversário de hoje

La apertura de la cuenta llegaría en la segunda etapa con un gol de Mary Valencia, quien recibió sola en el área paraguaya y no tuvo problemas para definir y poner el 1-0 a los 64 minutos.

El tanto definitivo llegó en una de las últimas jugadas, y nuevamente Valencia, a los 89 minutos, fue la encargada de inflar las redes.

Con doblete de Mary Valencia Colo Colo derrotó 2 a 0 a Olimpia en su debut en la Copa Libertadores Femenina 2025pic.twitter.com/PMNc62uyir — Chilean Premier League (@AbranCancha8) October 3, 2025

Con este triunfo, Colo Colo Femenino sumó sus primeros 3 puntos en el Grupo B de la Copa Libertadores. Su próximo desafío será el lunes 6 de octubre ante São Paulo.