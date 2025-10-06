;

Encuentran cadáver en vertedero de Copiapó: víctima sería un ciudadano paraguayo

El sitio del suceso fue aislado por Carabineros mientras la PDI desarrollaba los peritajes correspondientes.

Javiera Rivera

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO

Un impactante descubrimiento se registró la mañana de este lunes en el vertedero municipal de Copiapó, luego de que trabajadores del lugar alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida entre los escombros.

Hasta el sitio se trasladaron funcionarios del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó, quienes realizaron los primeros peritajes en la zona.

Investigación en curso

El fiscal de la Unidad SACFI-ECOH, Pedro Pablo Orellana, confirmó el procedimiento y señaló que, tras las primeras diligencias, se logró establecer una posible identidad:

Revisa también

ADN

“Se trataría de un hombre adulto, de nacionalidad paraguaya”, declaró, según consignó BioBioChile.

El persecutor agregó que el cuerpo fue encontrado “entre los escombros propios del relleno sanitario”, y que por ahora no se descarta ninguna hipótesis sobre cómo llegó al lugar.

Finalmente, el Servicio Médico Legal será el encargado de determinar la causa exacta de muerte, mientras se investiga cómo fue trasladado el cuerpo hasta el lugar.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad