Encuentran cadáver en vertedero de Copiapó: víctima sería un ciudadano paraguayo

Un impactante descubrimiento se registró la mañana de este lunes en el vertedero municipal de Copiapó, luego de que trabajadores del lugar alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida entre los escombros.

Hasta el sitio se trasladaron funcionarios del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó, quienes realizaron los primeros peritajes en la zona.

Investigación en curso

El fiscal de la Unidad SACFI-ECOH, Pedro Pablo Orellana, confirmó el procedimiento y señaló que, tras las primeras diligencias, se logró establecer una posible identidad:

“Se trataría de un hombre adulto, de nacionalidad paraguaya”, declaró, según consignó BioBioChile.

El persecutor agregó que el cuerpo fue encontrado “entre los escombros propios del relleno sanitario”, y que por ahora no se descarta ninguna hipótesis sobre cómo llegó al lugar.

Finalmente, el Servicio Médico Legal será el encargado de determinar la causa exacta de muerte, mientras se investiga cómo fue trasladado el cuerpo hasta el lugar.