Cyber Monday 2025: ¿Hasta cuándo duran las ofertas del evento en Chile? / Hans Scott

Tras varios meses de espera, este lunes 6 de octubre a las 00:00 horas comenzó el Cyber Monday 2025 en Chile.

El evento de comercio electrónico es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y destaca por rebajas en los precios de un sinfín de productos.

“Disfruta de descuentos exclusivos en tecnología, moda, hogar, viajes, belleza y mucho más, todo en un solo clic”, señalan en su sitio web.

En detalle, la instancia de compra online se mantendrá activa hasta este miércoles 8 de octubre a las 23:59 horas, concretando las clásicas tres jornadas de versiones anteriores.

Según la CCS, y se proyecta que genere ventas por US$ 490 millones, impulsadas por la participación de 656 marcas en total.

“Bajo nuestro lema ‘The Real Cyber’, queremos transmitir a los consumidores un mensaje claro de confianza y seguridad para aprovechar al máximo esta instancia de comercio electrónico gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette.

“Las más de 650 marcas participantes están comprometidas con entregar descuentos reales, lo que nos permite garantizar una experiencia de compra segura y auténtica", añadió el cabecilla.

El compendio de marcas se puede encontrar la página oficial www.cyber.cl y también en la aplicación para teléfonos móviles CyberApp. En esta última se puede personalizar la experiencia de comprar según intereses y categorías favoritas.