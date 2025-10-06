“A la xuxa...”: candidata a diputada genera revuelo por llamativa campaña con su nombre

Revuelo ha generado Xuxa Álvarez en redes sociales por su llamativa candidatura a diputada por el Distrito 9 en la Región Metropolitana, a pocas semanas de las elecciones parlamentarias de noviembre.

La ingeniera en Construcción busca lograr un cupo en el Congreso con un particular eslogan que hace referencia a la pronunciación de su nombre, inspirado en la famosa cantante brasileña Xuxa.

Se trata de la frase “A la xuxa los corruptos”, que llamó la atención de los usuarios, quienes se lo tomaron con humor . Si bien la candidata aclaró que su nombre se pronuncia “Sucsa”, decidió flexibilizarlo para efectos de su campaña, consignó La Cuarta.

“Xuxa, ahora sí la cosa cambia”, dice otro eslogan. En sus redes sociales, Álvarez se describe como “madre Feminista” y expatinadora de carrera. Hoy se dedica a ser profesora de patinaje en Quilicura, Quinta Normal y Recoleta.