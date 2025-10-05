;

Inspeccionan trabajos en Puente Traihuanca tras deslizamiento que tiene cortada la Ruta 7 en Aysén

Las labores de remoción, provocadas por las intensas lluvias de los últimos días, buscan restablecer la conectividad en la Carretera Austral.

Cristóbal Álvarez

Durante este fin de semana, autoridades regionales inspeccionaron las faenas que se desarrollan en el sector del Puente Traihuanca, en la Ruta 7 de la región de Aysén, donde un deslizamiento de tierra mantiene interrumpido el tránsito desde el jueves pasado.

El delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, junto al director regional de Vialidad, Renzo Sanders, y el jefe del Departamento de Contratos, Patricio Durán, verificaron en terreno la magnitud de la remoción en masa provocada por las intensas precipitaciones que afectaron la zona.

“Las labores de remoción que mantienen suspendido el tránsito en esa zona buscan restablecer la conectividad terrestre interrumpida tras los recientes deslizamientos”, afirmó el delegado Díaz, quien destacó el trabajo coordinado entre los equipos de emergencia y el Ministerio de Obras Públicas.

Según precisó el director regional de Vialidad, Renzo Sanders, los trabajos avanzan dentro de lo previsto y permitirían habilitar el tránsito este martes, siempre bajo condiciones seguras para los usuarios.

En el lugar se contabilizaron cerca de 60 mil metros cúbicos de rocas, árboles y tierra, de los cuales 4 mil quedaron esparcidos sobre la carpeta de rodado de la Ruta 7, alcanzando una altura aproximada de cinco metros.

Para el despeje se utiliza maquinaria pesada, como excavadoras y camiones, con el objetivo de recuperar la circulación dentro de las próximas horas en uno de los tramos más importantes de la Carretera Austral.

