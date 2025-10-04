Muere el actor Javier Manrique, conocido por “El día de la bestia” y “Cámera Café”, a los 56 años

Santiago

La Academia de Cine informó este viernes la muerte del actor Javier Manrique a los 56 años. Nacido en Lima en 1968, inició su carrera artística a los 20 años y pronto se convirtió en un rostro familiar gracias a su participación en algunas de las producciones más recordadas del cine español.

En la gran pantalla trabajó bajo la dirección de Álex de la Iglesia en títulos como El día de la bestia, Las brujas de Zugarramurdi y Mi gran noche, además de aparecer en clásicos de los años 90 como Todo es mentira, Así en el cielo como en la tierra y Más que amor, frenesí. Su carrera también se extendió al teatro y la televisión, donde destacó en series como Farmacia de guardia, A las once en casa y Cámara Café, interpretando al recordado Lorenzo.

Además de su faceta como actor, Manrique gestionaba desde hace más de una década su propia agencia de representación, Manrique Management, consolidando su rol en el sector audiovisual. Su versatilidad lo convirtió en especialista en comedia y personajes excéntricos, logrando darles un sello entrañable que lo distinguió entre sus pares.

Entre sus proyectos más internacionales se encuentra la película Pasos de baile, dirigida por John Malkovich y protagonizada por Javier Bardem, Juan Diego Botto y Laura Morante. Sus colegas lo han recordado en redes sociales como un artista comprometido y un compañero generoso, subrayando el legado que deja en la escena cultural española y latinoamericana.