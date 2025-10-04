;

Muere el actor Javier Manrique, conocido por “El día de la bestia” y “Cámera Café”, a los 56 años

Reconocido por su versatilidad y presencia en cine, televisión y teatro, el intérprete peruano-español deja una huella en la cultura audiovisual tras más de tres décadas de trayectoria.

Verónica Villalobos

Muere el actor Javier Manrique, conocido por “El día de la bestia” y “Cámera Café”, a los 56 años

Santiago

La Academia de Cine informó este viernes la muerte del actor Javier Manrique a los 56 años. Nacido en Lima en 1968, inició su carrera artística a los 20 años y pronto se convirtió en un rostro familiar gracias a su participación en algunas de las producciones más recordadas del cine español.

Revisa también

ADN

En la gran pantalla trabajó bajo la dirección de Álex de la Iglesia en títulos como El día de la bestia, Las brujas de Zugarramurdi y Mi gran noche, además de aparecer en clásicos de los años 90 como Todo es mentira, Así en el cielo como en la tierra y Más que amor, frenesí. Su carrera también se extendió al teatro y la televisión, donde destacó en series como Farmacia de guardia, A las once en casa y Cámara Café, interpretando al recordado Lorenzo.

Además de su faceta como actor, Manrique gestionaba desde hace más de una década su propia agencia de representación, Manrique Management, consolidando su rol en el sector audiovisual. Su versatilidad lo convirtió en especialista en comedia y personajes excéntricos, logrando darles un sello entrañable que lo distinguió entre sus pares.

Entre sus proyectos más internacionales se encuentra la película Pasos de baile, dirigida por John Malkovich y protagonizada por Javier Bardem, Juan Diego Botto y Laura Morante. Sus colegas lo han recordado en redes sociales como un artista comprometido y un compañero generoso, subrayando el legado que deja en la escena cultural española y latinoamericana.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad