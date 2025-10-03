;

VIDEO. Viuda del Rey de Meiggs lanzó grave acusación contra Kaminski: “Oculta información”

La mujer habló con la fiscalía, donde apuntó contra el controvertido comunicador.

Soledad Reyes

Viuda del Rey de Meiggs lanzó grave acusación contra Kaminski: “Oculta información”

Nuevas diligencias han removido por estos días el caso del asesinato del llamado Rey de Meiggs, José Felipe Reyes, donde Francisco Kaminski figura en calidad de testigo.

Es que el comunicador fue uno de los que habló con el sujeto justo antes de que éste perdiera la vida. Y después se supo que también mantenían una millonaria deuda.

Una de la que la viuda de José Felipe habló con la fiscalía, donde manifestó algunas sospechas que fueron consignadas en un reportaje de T13.

Las dudas de la viuda contra Kaminski

“Yo a Kaminski le avisé cuando venía de Viña a Santiago, lo llamo y le digo: ‘oye, mataron a Felipe’ y me dijo ‘chita Coni, ¿cómo?’, y me dio las condolencias y nada más. Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata”, lanzó la joven.

Es que si bien el mismo animador reveló en algunas entrevistas que el monto que supuestamente le adeudaba a Reyes ascendía a los 45 millones de pesos, según la viuda sería en realidad de 70 millones por los intereses.

Un hecho sobre el que Kaminski no ha vuelto a referirse, mientras la justicia continúa tratando de esclarecer este complejo crimen.

