“Mi familia es de la U de Chile y de Colo Colo, pero yo soy de Católica, soy cruzado”

El futbolista chileno-estadounidense, Favian Loyola, confesó su fanatismo por Universidad Católica y recordó su corto paso por el club.

Daniel Ramírez

Favian Loyola, futbolista chileno-estadounidense, con pasos por La Roja Sub 20, hizo una llamativa confesión sobre los equipos de Chile que generan mayor fanatismo dentro de su familia, incluyéndose.

“Tengo muchos familiares que les gusta la U y hay muchos de Colo Colo. Todos mis primos son de Colo Colo y mi papá es de la U, pero yo soy de Católica, soy cruzado”, aseguró el volante que juega en Orlando City, en diálogo con TNT Sports.

Respecto a su vinculación con Universidad Católica, el mediocampista de 20 años comentó: “Estuve en la UC, cuando tenía 9, 10 años, pero no tenía los papeles para jugar. Me faltaba hacer los trámites, sacar carnet y todo eso. En la UC, mi profe fue Sebastián Barrientos, muy buena gente”.

En la misma entrevista, Favian Loyola explicó los motivos por los cuales no fue citado en La Roja para disputar el Mundial Sub 20. “No tengo mala relación con el cuerpo técnico de la Sub 20. Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol”, señaló.

“Obviamente yo quería estar con el equipo, ayudándolo, pero igual estoy apoyando al equipo desde afuera. Tengo muchos amigos en la Selección. Los compañeros que están ahí me mandaron mensajes”, agregó el jugador que actúa en Estados Unidos.

