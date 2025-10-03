Le quedan tres semanas: Vidente dejó en shock a Daniel Fuenzalida con perturbadora predicción

Estaban en una entrevista en TVN, cuando la llamada “Vidente del Norte” dejó en shock a Daniel Fuenzalida con una predicción de aquellas.

Resulta que la brujita visitó El Mediodía y sacó sus cartas para lanzar un augurio directo al conductor.

“Trata de no tomar tan rápido la decisión que vas a tomar ahora en menos de tres semanas que tienen que ver con un tema laboral”, le dijo.

Y agregó “tiene que ver con tu tema de afuera, de las otras actividades que tú haces, trata de brillar solito, no incluir más gente contigo”.

Fuenzalida, perplejo

Así, el rostro de inmediato manifestó su inquietud, y le señaló "¿Tengo que tomar una decisión de aquí a tres semanas? Yo pensé que iba a ser un poquito más de tiempo".

Una interrogante ante la que la vidente contestó que enfática que “tres semanitas. Mira, no quiero que suene arrogante lo que voy a decir, pero en este momento de tu vida no necesitas a más personas cerca en cuanto a lo que son tus proyectos personales”.

“Tú eres el que brilla, no le des brillo a personas que están recién apareciendo, porque te estás equivocando y lo quieres volver a hacer”, cerró.