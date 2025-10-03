;

VIDEO. Indignación por sujeto desnudo que acosó a familias en ingreso de colegios en Ñuñoa

El sujeto realizó gestos obscenos ante vehículos en Dublé Almeyda; cámaras registraron el hecho y autoridades iniciaron su búsqueda.

Una escena insólita y preocupante se vivió la mañana de este jueves en calle Dublé Almeyda, comuna de Ñuñoa, justo en pleno ingreso a clases. Entre las 07:00 y las 07:30 horas, un hombre se desnudó en la vía pública y comenzó a acercarse a los vehículos realizando gestos obscenos, según relataron testigos. Papás y mamás intentaron cubrir la vista de niños y niñas que llegaban a colegios y jardines del sector.

De acuerdo con apoderados, el individuo se aproximaba a los autos tocándose sus partes íntimas y haciendo movimientos de connotación sexual, sin emitir palabras ni mostrar agresividad directa. Varias familias optaron por cambiar de ruta e incluso circular contra el tránsito para evitar el contacto. Cámaras de seguridad del sector habrían registrado el episodio.

La situación generó alto nivel de angustia entre quienes transitaban por la zona, donde operan al menos tres establecimientos educacionales. “Le dio la loquera… se sacó la ropa en medio de la calle”, contó un vecino a Canal 13, mientras otra apoderada explicó que debió pedirle a su hijo que mirara hacia otro lado. Algunos testigos sospechan que el sujeto estaba bajo los efectos de alcohol o drogas.

Tras los hechos, autoridades comunales iniciaron la búsqueda del involucrado, cuyas características quedaron registradas en videos de seguridad. De manera preliminar, vecinos señalaron que podría tratarse de una persona en situación de calle que habría protagonizado incidentes similares en el último tiempo.

La municipalidad y Carabineros evalúan medidas de refuerzo preventivo en horarios de entrada a clases en el perímetro, a la espera de identificar al sujeto y determinar eventuales responsabilidades por ofensas al pudor u otras faltas a la normativa vigente.

