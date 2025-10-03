;

Corte Suprema aumenta indemnización a joven universitario que sobrevivió a ejecución en río Mapocho

El principal tribunal del páis destacó el impacto emocional, psíquico y espiritual acreditado: encierro, interrogatorios y violencia física y psicológica ejercida por agentes del Estado.

Mario Vergara

Corte Suprema aumenta indemnización a joven universitario que sobrevivió a ejecución en río Mapocho

La Corte Suprema ordenó al Fisco de Chile indemnizar con $70.000.000 a Juan Sebastián Ramos Partarrieu, entonces estudiante de Derecho, quien sobrevivió a una ejecución y posterior lanzamiento al río Mapocho perpetrados en octubre de 1974. En fallo unánime (rol 15.137-2024), la Segunda Sala —integrada por Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Eliana Quezada y la abogada integrante Pía Tavolari— acogió el recurso por casación en la forma y restableció el monto fijado en primera instancia, que había sido reducido por la Corte de Apelaciones de Santiago sin fundamentación suficiente.

El máximo tribunal reprochó que la sentencia de alzada rebajara la reparación a $30 millones invocando criterios genéricos de “igualdad y proporcionalidad” con otros casos, sin precisar procesos comparables ni exponer razones concretas. Para la Suprema, esa motivación “no alcanza” para justificar la disminución y configura el vicio formal previsto en el artículo 541 N°9 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 500 N°4 del mismo cuerpo legal y el artículo 170 N°4 del CPC, al no extenderse la sentencia “en la forma dispuesta por la ley”.

Al confirmar el monto de primera instancia, la Corte destacó el impacto emocional, psíquico y espiritual acreditado: encierro, interrogatorios y violencia física y psicológica ejercida por agentes del Estado. Tales padecimientos fueron considerados por la jueza instructora para cuantificar el daño moral en $70 millones, criterio que la Suprema consideró debidamente probado.

Revisa también:

ADN

En el ámbito penal, el fallo mantuvo las penas de 8 años de presidio para los exintegrantes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Alejandro Segundo Sáez Mardones, como autores del delito de secuestro calificado en perjuicio de Ramos Partarrieu.

Según estableció la ministra en visita Paola Plaza en su investigación, Ramos —dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile— fue detenido el 1 de octubre de 1974 por funcionarios de inteligencia, golpeado e interrogado en dependencias institucionales y, cerca de las 22:00 horas, trasladado a la ribera del río Mapocho en Pudahuel, donde recibió disparos y fue arrojado al cauce. Gravemente herido, logró salir por sus medios, recibió auxilio de vecinos y, días después, abandonó el país por riesgo vital. El fallo civil reafirma la obligación estatal de reparar integralmente las violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura y exige fundamentación estricta al revisar montos indemnizatorios.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad