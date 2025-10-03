;

Alejandro Tabilo desafía al 13 del mundo en Shanghái: a qué hora y dónde ver el partido en vivo

El tenista chileno choca contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, por la segunda ronda del torneo asiático.

Daniel Ramírez

Alejandro Tabilo ya tiene programación confirmada para enfrentar al canadiense Félix Auger-Aliassime, 12° del mundo, por la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái.

El tenista nacional jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 1:30 de la mañana de Chile, en busca de avanzar a la tercera ronda del torneo asiático.

El duelo entre el chileno y el norteamericano se llevará a cabo en la cancha del Court 3, del Centro de Tenis Qi Zhong, en China.

¿Quién transmite el partido entre Tabilo y Auger-Aliassime?

El enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime se podrá ver en vivo a través de la plataforma Disney+, en la cual hay que estar suscrito para ver su contenido.

