Venía de sufrir nueve goles en contra, y ahora les hicieron cinco más. Es la triste realidad de Nueva Caledonia, la “cenicienta” del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país.

Por la segunda fecha del Grupo E, los oceánicos se veían las caras con Sudáfrica, quienes no tuvieron ni un tipo de piedad con el amateur cuadro que juega por primera vez un mundial de fútbol.

Siviwe Nkwali (25′), Shakeel April (34′), Siviwe Magidigidi (44′ y 62′) y Lazola Maku (80′) anotaron los goles para el cuadro africano, que sigue ilusionado con avanzar a los 8vos de final del torneo.

Con el resultado consumado, Sudáfrica gana sus primeras tres unidades y tendrá que definir ante Estados Unidos su paso a la siguiente ronda del torneo, mientras que Nueva Caledonia se despedirá de nuestro país enfrentando a Francia, todo aquello el próximo domingo en Rancagua y Talca, respectivamente.

Los goles del partido

¡GOOOOL DE SUDÁFRICA!



Siviwe Nkwali ganó de cabeza y marcó el 1-0 ante Nueva Caledonia.



— DSPORTS (@DSports) October 2, 2025

¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL DE SUDÁFRICA!



Shakeel April de penal, marcó el 2-0 ante Nueva Caledonia.



— DSPORTS (@DSports) October 2, 2025

¡GOLAZO DE SUDÁFRICA!



Siviwe Magidigidi definió dentro del área y anotó el 3-0 ante Nueva Caledonia.



— DSPORTS (@DSports) October 2, 2025

¡LLEGÓ EL CUARTO DE SUDÁFRICA!



Siviwe Magidigidi abrió el pie dentro del área y anotó el 4-0 ante Nueva Caledonia.



— DSPORTS (@DSports) October 3, 2025