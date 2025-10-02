;

VIDEOS. Sudáfrica se aprovecha de una inocente Nueva Caledonia para seguir ilusionado en el Mundial Sub 20

El cuadro africano no tuvo piedad con los oceánicos para terminar de eliminarlos, a falta de una fecha para el final.

Gonzalo Miranda

Sudáfrica goleó a Nueva Caledonia en Rancagua

Venía de sufrir nueve goles en contra, y ahora les hicieron cinco más. Es la triste realidad de Nueva Caledonia, la “cenicienta” del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país.

Por la segunda fecha del Grupo E, los oceánicos se veían las caras con Sudáfrica, quienes no tuvieron ni un tipo de piedad con el amateur cuadro que juega por primera vez un mundial de fútbol.

Siviwe Nkwali (25′), Shakeel April (34′), Siviwe Magidigidi (44′ y 62′) y Lazola Maku (80′) anotaron los goles para el cuadro africano, que sigue ilusionado con avanzar a los 8vos de final del torneo.

Con el resultado consumado, Sudáfrica gana sus primeras tres unidades y tendrá que definir ante Estados Unidos su paso a la siguiente ronda del torneo, mientras que Nueva Caledonia se despedirá de nuestro país enfrentando a Francia, todo aquello el próximo domingo en Rancagua y Talca, respectivamente.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Los goles del partido

