Raquel Argandoña enfrentó la filtración del audio de su brutal pelea con Daniella Campos: “Estoy facturando más que nunca”

Ha estado en los últimos días en la palestra. Raquel Argandoña vuelve con todo a la farándula, no solo como flamante jurado de Fiebre de Baile, sino también como protagonista de varias polémicas.

Es que después de que la anunciaron como parte del estelar de CHV, se especuló en varios paneles que su arribo habría bajado a Sergio Rojas, que estaba listo para participar en el programa.

Y junto a esto, el periodista filtró un audio de una brutal pelea que la Raca habría mantenido hace varios meses con Daniella Campos, donde le dedicó feroces epítetos.

Dos hechos que a la rubia no le hicieron ni cosquillas. “Estoy facturando más que nunca, se los agradezco, ojalá que no pare”, lanzó.

Y agregó que “siempre he dicho: mientras mi nombre esté en tu boca, eso es publicidad, publicidad gratuita. Yo cobro muy caro por la publicidad, entonces estoy vigente, feliz”.