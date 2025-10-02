Quería marcarles la “sonrisa del Joker” en la cara: hermano de reconocido rapero español es detenido por apuñalar a tres jóvenes en Barcelona

El hermano menor del rapero español Morad fue detenido junto a otro adolescente tras atacar con una navaja a tres jóvenes en la localidad catalana de Molins de Rei, Barcelona.

Según las autoridades, la agresión ocurrió “por diversión” y sin provocación previa, con la intención de marcar en los rostros de las víctimas una “sonrisa” similar a la del personaje Joker.

Según el medio Crónica Global, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Sant Joan de Déu, una de ellas con desprendimiento parcial de la mejilla.

Los agresores formaban parte de un grupo de seis a siete adolescentes que se dispersó en la plaza de l’Estació alrededor de las dos de la madrugada del domingo “en busca de pelea”, como consiga el citado medio.

El hermano del rapero ya ha ingresado en un centro de menores, mientras la policía investiga si el ataque podría estar relacionado con un incidente ocurrido la noche anterior, en el que otro joven resultó herido en la cabeza.