Pololo de Kel Calderón entregó devastadora noticia: “Esta etapa termina...”

Es una noticia devastadora para los fanáticos de la buena mesa. El chef Renzo Tissinetti, pololo de Kel Calderón, comunicó una triste situación.

Una que tiene que ver con Malva Loca, el restaurante que tenía en CV Galería, y que cerrará sus puertas.

“Hoy cerramos las puertas de Malva Loca en CV Galería y, aunque esta etapa termina, esto no es un adiós. Mi camino en la gastronomía sigue con la misma pasión de siempre, explorando nuevos proyectos, nuevas ideas y lugares que mantendrán vivo el espíritu que nos caracteriza”, manifestó en sus redes.

E indicó “gracias por regalarnos más de cuatro años llenos de vida, risas, brindis y grandes momentos inolvidables en nuestra casa. Recordaremos con mucha alegría todo lo que compartimos juntos”.

“Gracias a cada persona que fue parte de esta historia: a quienes vinieron una y mil veces, a quienes nos descubrieron de casualidad, y sobre todo al equipo que dejó alma y corazón en cada plato y cada noche”, señaló.

El apoyo de Kel Calderón

Frente a esto, Kel, que está en París por estos días siendo parte del Fashion Week, de inmediato le envió un mensaje de apoyo.

“La verdadera locura es como cada día conozco partes de ti que me enamoran más. No puedo esperar para ver concretarse TODOS esos proyectos que están saliendo de esa cabeza talentosa y creativa que tienes”, le expresó.