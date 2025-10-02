;

Investigan muerte de hombre al interior de comisaría en La Serena: estaba detenido por VIF

Según información policial, el sujeto habría convulsionado al interior del calabozo. El hecho está siendo investigado por la PDI.

Juan Castillo

Paulina Marín

Agencia Uno | IMAGEN REFERENCIAL

Agencia Uno | IMAGEN REFERENCIAL

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentran indagando la muerte de un hombre al interior de la Sexta Comisaría de Carabineros en el sector de Las Compañías, en La Serena.

Según información preliminar, el sujeto se encontraba en el calabozo tras ser detenido en un procedimiento por Violencia Intrafamiliar (VIF).

Más antecedentes los entregó el prefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena.

Revisa también:

ADN

“Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios La Serena concurren hasta la sexta comisaría de La Serena con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional”, señaló.

“De acuerdo a la información preliminar, un detenido de 33 años, de nacionalidad chilena, habría fallecido al interior de un calabozo, tras convulsionar después de su aprehensión en contexto de violencia intrafamiliar”, agregó.

Actualmente, los equipos investigativos se encuentran recopilando antecedentes y entrevistando tanto a funcionarios de Carabineros como a familiares de la víctima para establecer la dinámica de lo sucedido.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad