Investigan muerte de hombre al interior de comisaría en La Serena: estaba detenido por VIF

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentran indagando la muerte de un hombre al interior de la Sexta Comisaría de Carabineros en el sector de Las Compañías, en La Serena.

Según información preliminar, el sujeto se encontraba en el calabozo tras ser detenido en un procedimiento por Violencia Intrafamiliar (VIF).

Más antecedentes los entregó el prefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena.

“Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios La Serena concurren hasta la sexta comisaría de La Serena con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional”, señaló.

“De acuerdo a la información preliminar, un detenido de 33 años, de nacionalidad chilena, habría fallecido al interior de un calabozo, tras convulsionar después de su aprehensión en contexto de violencia intrafamiliar”, agregó.

Actualmente, los equipos investigativos se encuentran recopilando antecedentes y entrevistando tanto a funcionarios de Carabineros como a familiares de la víctima para establecer la dinámica de lo sucedido.